Wout van Aert weet waaraan hij zich mag verwachten en ziet plots stevig voordeel

Wout van Aert probeert in de Clasica Jaen een eerste keer mee te doen voor de zege. De wijzing van het parcours speelt vooral in zijn voordeel denkt hij.

Voor de tweede dag op rij rijdt Wout van Aert een eendagskoers in Spanje. Zondag was het nog in dienst voor Olav Kooij, die ook won. "Het was niet de zwaarste koers, die goed was om erin te komen. De kilometers zijn goed verteerd", zei Van Aert bij VTM Nieuws.

Door de vele regenval in Spanje moest de organisatie acht van de twaalf gravelstroken schrappen. Er is nu nog 17,8 kilometer gravel, die allemaal in de laatste 55 kilometer liggen. Voor Van Aert zal dat de koers toch veranderen.

Hoogtemeters in het voordeel

"Het begin wordt veel gecontroleerder, zonder stroken in de eerste 100 kilometer. In het originele parcours was het vanaf het begin superzwaar. We krijgen nu een meer gebalde finale. Bij de eerste strook, op 50 kilometer van de finish, zullen de aanvallen beginnen."

Toch speelt de wijziging van het parcours Van Aert toch in zijn voordeel, denkt hij. Er werd een lange en zware klim uitgehaald. "Nu ben ik qua hoogtemeters in het voordeel." Zeker tegen klimmers zoals Ayuso, Rodriguez of Soler.