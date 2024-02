🎥 Een zware klap voor het Belgische wielrennen zindert enorm na: "Ik heb veel aan Florian Vermeersch gedacht"

Florian Vermeersch moet zich al vroeg in het seizoen op een revalidatie richten. Lotto Dstny is hem voor maanden kwijt na het oplopen van een dijbeenbreuk bij een valpartij.

Het mag duidelijk zijn dat dit een zware klap is voor de hele ploeg. Enkele dagen na het voorval zitten ze er bij Lotto Dstny nog altijd mee in hun maag. Ook al zitten ploegmaats als Cedric Beullens ondertussen allesbehalve stil.

Beullens eindigde in de Clasica Jaén op een verdienstelijke negende plaats, ondanks dat hij net als Wout van Aert lek reed. Zeker in de finale was het voor Beullens op de tanden bijten. "Ik heb veel aan de Florre gedacht", verwijst hij naar de pechvogel in de ploeg.

"Ik had pijn, maar de Florre ziet nog meer af. Het is allemaal relatief", weet de man uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver het zo toch allemaal in perspectief te plaatsen.