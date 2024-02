🎥 En of ze genoten hebben: Mathieu van der Poel en vriendin Roxanne nemen het er van tijdens uitje na WK-winst

Na het WK veldrijden in Tabor is Mathieu van der Poel met vriendin Roxanne Bertels naar Oostenrijk getrokken om de sneeuw en de bergen op te zoeken. Ook Chelsea Barnett was er daar bij en haar video's zijn dan nog eens bewerkt door wielerfan Lukas Ronald Lukacs, alvorens ze op zijn X-account los te laten.

Uit deze nieuwe beelden blijkt hoe goed Van der Poel zich geamuseerd heeft. Zijn gelaatsuitdrukking in de skicabine spreekt boekdelen. Met één van zijn skistokken doet hij dan weer een golfbeweging na: hoe de ene hobby de andere nooit loslaat.

Mathieu van der Poel enjoyed his time in Austria. 🥰



My video edit from the videos from Chelsea Barnett who was there with Mathieu and Roxanne. 🇦🇹🫶🏻 pic.twitter.com/uCZHu67WAy