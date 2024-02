🎥 Soudal Quick-Step speelt de leiding kwijt, maar chaotische finale levert wel een Belgische overwinning op

Een nieuwe opsteker voor het Belgische wielrennen, maar deze keer niet voor Soudal Quick-Step in de Ronde van Oman. Lamperti is leider af, Capiot schonk Arkéa-B&B de ritzege.

Na het sprintsucces voor Soudal Quick-Step in de derde etappe, met ritwinst voor Magnier en de leiderstrui voor Laperti, was de uitdaging om de Amerikaan op kop van het klassement te houden. In principe kon de Wolfpack dus de vluchters die geen gevaar vormden laten rijden.

Matteo Malucelli, Blake Quick en Rasmus Wallin kozen voor de ontsnapping en dat leek lange tijd de goede optie te zijn. Na een lange beklimming had het trio in de finale nog een minuut voorsprong, maar in de ultieme slotkilometers viel het peloton hen toch nog op de nek.

Een weliswaar uitgedunde groep kon sprinten voor de overwinning. Het werd een duel der Lage Landen voor de zege, met de Belg Amaury Capiot die het haalde van de Nederlander Ide Schelling. Omdat Lamperti een gaatje moest laten vallen, speelde Soudal Quick-Step toch de leiding kwijt. UAE-man Fisher-Black is de nieuwe leider.