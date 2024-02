De kansen van Remco Evenepoel helemaal gefileerd: "Dat doe je niet zomaar"

Hoe zit het met de kansen van Remco Evenepoel? Hij heeft natuurlijk al een ferm visitekaartje afgegeven, maar nu kan hij ook proberen doen wat hij misschien wel het liefst van al doet: rittenkoersen winnen.

Zijn eerste rittenkoers van het jaar is de Ronde van de Algarve, een wedstrijd die Evenepoel nota bene al twee keer gewonnen heeft. Aangezien de Belgische kampioen al vroeg in het seizoen in orde is, mag hij daar met hoge verwachtingen naartoe.

Greg Van Avermaet staat er in de HLN-podcast Wuyts & Vlaeminck bij stil. "Remco Evenepoel reed in Spanje, uit de losse pols, een KOM op de achterzijde van de Coll de Rates. Dat doe je niet zomaar. Maar je wilt die vorm toch vooral in koers bevestigd zien."

© photonews

Vraag aan elke kenner naar de kandidaat-eindwinnaars en het is wel duidelijk bij wie ze zullen uitkomen. "Voor de eindzege heeft iedereen het meteen over Evenepoel. Natuurlijk maakt hij veel kans. Maar er zijn nog andere renners", waarschuwt Van Avermaet.