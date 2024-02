Een beeld zegt meer dan duizend woorden: Wout van Aert laat de schuldige van zijn resultaat zien aan hele wereld

Wout van Aert speelde geen rol van betekenis in zijn eerst wegkoers als kopman in 2024. De schuldige is een lekke band, of toch de spijker die de band lek zette.

Door een lekke band op het verkeerde moment keek Wout van Aert tegen een te grote achterstand aan om weer aan te sluiten bij de eerste achtervolgende groep, laat staan om nog de sprong naar de kopgroep te maken. Op zijn Instagram Stories heeft Van Aert ook nog eens duidelijk gemaakt wat er aan de hand was. De Belg van Visma-Lease a Bike heeft via zijn sociale media een afbeelding gedeeld van zijn lek staande band. Met een toegevoegd icoontje dat erop wijst dat een spijker in zijn band is geraakt, waardoor het voor Van Aert onmogelijk was om met ditzelfde wiel de wedstrijd voort te zetten. STRIJD VAN AERT AL SNEL VOORBIJ Op de foto is ook goed te zien hoe de echte spijker onderaan vast in de band zit en die dus helemaal plat zette. Van Aert begon nog aan een poging tot achtervolging, maar zijn strijd was op dat moment eigenlijk al gestreden in de Clasica Jaén.