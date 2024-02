Ex-wereldkampioen verwacht bijzonder straffe comeback van Toon Aerts in Sint-Niklaas

Zaterdag is het dan eindelijk zover. Toon Aerts mag zich eindelijk opnieuw crosser noemen en in Sint-Niklaas aan de start staan.

Vrijdag loopt de dopingschorsing van Toon Aerts na twee jaar eindelijk af. Een dag later mag hij in Sint-Niklaas eindelijk weer crossen. Daarna komt hij ook nog aan de start in Brussel, op 25 februari ook nog in de Sluitingsprijs in Oostmalle.

Bart Wellens verwacht er bijzonder veel van. "Toon gaat alles kapot rijden", vertelt hij bij LAMBERT & ALBERT. "Ik ga niet zeggen dat hij gaat winnen, maar ik heb het gevoel, ook als ik van zijn broer Thijs hoor hoe hard hij rijdt, dat hij zo snel gaat willen rijden."

"Hij is zo gemotiveerd en hij is ook de enige die fris gaat zijn. Hij wil iets laten zien in die drie crossen, maar hij moet wel van achteren starten. Daardoor gaat hij risico's moeten nemen", zegt de ex-wereldkampioen nog.

Veel steun

Paul Herygers ziet dat Aerts ook veel steun krijgt van andere crossers. "Niemand wijst met de vinger naar hem of doet lelijk naar hem, daar hoor ik alleen lovende verhalen over. Dat gaat hem ook vleugels geven, denk ik"