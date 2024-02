Laura Verdonschot is succescoach Rob Peeters na één seizoen alweer kwijt

Ex-veldrijder Rob Peeters stopt trainer bij De Ceuster Bonache Cycling Team, waar onder meer Laura Verdonschot rijdt. Hij wil zich vooral focussen op zijn werk als zelfstandig schilder.

"Mijn agenda is nog niet vol, maar er zijn een aantal grotere schilderwerken bij gekomen waarvan ik nog niet weet wanneer ik die kan afronden", zegt de vicewereldkampioen van 2012.

"Mogelijk lopen die opdrachten nog een stukje door in de wintermaanden. Omdat ik zelf niet hou van ‘onzekerheid’, heb ik nu al de knoop doorgehakt en besloten de afgelopen samenwerking met het team niet te verlengen."

Peeters was pas sinds dit seizoen aan de slag bij De Ceuster Bonache. "Het was een mooie kans om in mijn eerste jaar als coach opnieuw voeling te krijgen met het veldrijden. Met een goed gevoel blik ik terug op de afgelopen maanden."

Geen definitief afscheid

Toch gaat Peeters de veldritwereld niet helemaal vaarwel zeggen. "Geen idee wat de toekomst brengt, maar dit smaakt in elk geval naar meer. Het is mijn ambitie op termijn terug het veld in te duiken."

"De afgelopen maanden werd het voor mij en mijn omgeving duidelijk dat de passie en liefde voor de koers en het veldrijden nog steeds heel groot is. Eerst leggen we de focus op de schilderwerken, maar we komen terug."