Michel Wuyts plaatst stevige kanttekening bij zeges van Remco Evenepoel in L-B-L: "We moeten eerlijk zijn"

Remco Evenepoel wil eind april voor de derde keer op rij Luik-Bastenaken-Luik winnen. Michel Wuyts stelt zich toch vragen bij de twee vorige zeges van de Belgische kampioen.

De voorbije twee jaar won Remco Evenepoel telkens Luik-Bastenaken-Luik. Hij redde daarmee telkens het voorjaar van Soudal Quick-Step, dat geen enkele grote klassieker kon winnen. En dat telkens na een solo.

Vorig jaar werd er lang uitgekeken naar het duel tussen Evenepoel en Pogacar in La Doyenne, maar dat kwam er uiteindelijk niet. Pogacar viel al vroeg in de wedstrijd en moest opgeven met een polsbreuk.

Matige concurrentie

Over het deelnemersveld wil Michel Wuyts dus een stevige kanttekening plaatsen bij de zeges van Evenepoel. "We moeten ook wel eerlijk zijn. De eerste overwinning van Evenepoel in Luik was indrukwekkend. Ook zijn tweede was imponerend", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

"Maar het deelnemersveld was best wel matig. Alleen Tom Pidcock kon even volgen (in 2023, nvdr.). Van de top 10 in de Tour de France zijn er vorig jaar eigenlijk maar twee gestart in Luik-Bastenaken-Luik."

Niet dat Evenepoel daar veel aan kan doen, hij kan maar kloppen wie er aan de start staan of de finish bereikt. Al wordt het dit jaar toch opnieuw uitkijken naar het duel tussen Pogacar en Evenepoel in Luik.