Niels Albert wil niet weten van kritiek op Wout van Aert en neemt het volop voor hem op

Af en toe krijgt zelfs een Wout van Aert met kritiek te maken. Niels Albert vindt alleszins dat dat over het veldritseizoen van Van Aert niet aan de orde is.

In de laatste aflevering dit seizoen van de podcast LAMBERT & ALBERT worden ook veldrijders aangehaald die teleurgesteld hebben. Het gaat dan onder meer over Laurens Sweeck, maar er worden omstandigheden aangehaald om hem vrij te pleiten. Daarnaast vallen ook de namen van Tom Pidcock en Wout van Aert.

Van Aert won slechts drie crossen, maar Albert vindt niet dat je zijn veldritseizoen tegenvallend kan noemen. "Pidcock, daar sluit ik mij honderd procent bij aan. Wout heeft bij het begin van het seizoen gezegd: ik doe het op een andere manier. Hij is wat in de schaduw verdwenen van een Mathieu die honderd procent in orde was."

Voor Albert is Tom Pidcock dan toch wel een heel ander geval. "Pidcock gaf ook aan in een mindere vorm te beginnen, maar desondanks zou je toch denken dat die eens een tweede en derde plaats moet kunnen rijden. Op dat vlak bleef ik op mijn honger zitten."