Van Avermaet nuanceert en heeft opvallende mening: "Ik zou daar bij Wout van Aert niet enorm veel van verwachten"

Enkele maanden geleden maakten Greg Van Avermaet en Wout van Aert nog beiden onderdeel uit van het peloton. Nu is het enkel die laatste die op de fiets nog professionele doelen najaagt. Dat gebeurt onder andere met een trainerswissel, al nuanceert Van Avermaet het belang hiervan.

In het voetbal wordt een trainerswissel al eens snel doorgevoerd in de hoop om een shockeffect te verwezenlijken. "Bij Wout moet je daar niet op hopen", maakt Van Avermaet in Wuyts & Vlaeminck duidelijk dat zo niet naar het aanstellen van een nieuwe trainer voor Van Aert gekeken moet worden.

"Ik denk dat hij heel dicht bij de top staat. Het hangt van heel kleine details af. Hij blijft in dezelfde ploeg. Hij kent de keuken en zijn nieuwe trainer ook. Ik denk niet dat ze extreem veel gaan veranderen op die trainingen. Heijboer zal ook wel eens kijken naar wat Lamberts doet. Dat gaat meestal ook in overleg."

VOORJAAR VAN AERT ANDERS INGEVULD

Van Avermaet ziet in het vertrek van Lamberts en de aanstelling van Heijboer dus niet het wondermiddel. "Ik zou daar niet enorm veel van verwachten." Al is het wel zo dat het voorjaar van Van Aert heel anders ingevuld is dan in voorgaande seizoenen.

"De enige reden waarom ze het programma omgooien is dat Wout heel goed van een hoogtestage komt. En ze willen die hoogtestage zo dicht mogelijk bij de grote doelen leggen. De grote doelen zijn Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Wat voordien komt, is van ondergeschikt belang."

VAN AERT HOOPT DAT HIJ WEL KAN WAT SKY NIET KON

Gaat die aanpak tot succes leiden? "Ze hopen dat dit werkt en ik denk ook wel dat dit kan werken. Een paar jaar geleden heeft Sky dit ook eens geprobeerd. Dat lukte niet, maar de tijden zijn ook veranderd en Wout haalt blijkbaar enorm veel voordeel uit die prikkel."