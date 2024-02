🎥 Evenepoel verrast met opvallende uitspraak na monstersolo, ploegleider Keisse heeft antwoord klaar

Afgelopen zaterdag won Remco Evenepoel met veel overmacht de Figueira Champions Classic met een solo van 50 kilometer. Hij had een speciale boodschap voor de ploegleiding.

Remco Evenepoel had van de Figueira Champions Classic meteen een doel gemaakt. De Belgische kampioen zette zijn ploeg al op meer dan 100 kilometer van de streep op kop om de vluchters binnen schot te houden.

Dat lukte ook, want op zo'n 80 kilometer van de streep werden ze al gegrepen. Op 60 kilometer van de streep had Evenepoel wel nog maar één ploegmaat meer over. Dat loste hij echter op door gewoon aan te vallen en solo naar de streep te rijden.

Boodschap van Evenepoel

In de volgwagen waren ploegleiders Tom Steels en Iljo Keisse stevig onder de indruk. "Ik blijf het fascinerend vinden dat iemand zo hard met de fiets kan rijden, al zijn we ondertussen van Remco veel gewoon", zei Steels bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel zelf had nog een speciale boodschap voor de volgwagen. "Surprise, surprise, motherf*ckers, the king is back", zei de Belgische kampioen. "Wat een nummer, meteen 50 kilometer solo in je eerste koers. Goed gewerkt deze winter", repliceerde Keisse.