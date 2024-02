Start in mineur: Ronde moet eerste etappe schrappen door... boerenprotesten

Om 11.10 uur gingen de renners vandaag starten met de eerste etappe van de Ruta del Sol. Maar zover is het helaas niet gekomen.

De Ruta del Sol zou woensdagmorgen van start gaan, maar in laatste instantie beslisten de organisatoren van de Spaanse rittenkoers om de etappe te annuleren.

Dat gebeurde omwille van veiligheidsredenen, omdat Spaanse boeren bezig zijn met boerenprotesten en de Guardia Civil, de Spaanse politie, ingezet werd om de protesterende boeren te begeleiden.

Daardoor waren er geen politieagenten meer beschikbaar om de ruim 160 kilometer lange etappe van Almunecar naar Cadiar te begeleiden.

“De oorzaak voor het schrappen van de etappe is het gebrek aan politie-agenten en bescherming. Daardoor kunnen we de passage tijdens het boerenprotest niet garanderen”, laat de organisatie van de Ruta del Sol weten in een officiële mededeling.

Er wordt gekeken op welke manier er de komende dagen gewerkt kan worden, om niet nog meer etappes te schrappen. “We gaan nu samenzitten met de organisatie en de ploegen hoe we het de komende dagen zullen aanpakken.”

Vorig jaar ging de eindwinst in de Ruta del Sol naar Tadej Pogacar, maar dit jaar is hij niet van de partij.