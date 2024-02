Tiesj Benoot spreekt klare taal over Van Aert en Visma-Lease a Bike: "Het grote doel van de ploeg"

Vorig jaar won Tiesj Benoot meteen in het openingsweekend door Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam te schrijven. Het hoofddoel van Visma-Lease a Bike ligt echter eind maart en begin april.

Het toenmalige Jumbo-Visma won vorig jaar maar liefst vijf klassiekers in België met de Omloop Het Nieuwsblad (Van Baarle), Kuurne-Brussel-Kuurne (Benoot), Gent-Wevelgem (Laporte), Dwars door Vlaanderen (Laporte) en de E3 Saxo Classic (Van Aert).

In de week van de waarheid, met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, lukte winnen dan weer niet. Van Aert werd vierde in de Ronde en derde in Roubaix. Dat doel wil Visma-Lease a Bike dit jaar echt afstrepen.

"Het grote doel met de ploeg is nu om een Monument te winnen. We proberen nog beter te trainen en zo nog sterker te zijn, zodat onze dag in een Monument wel komt", zegt Benoot bij Portugese Cycling Magazine

Wout van Aert

"Hoewel ik zelf ook graag een keer zou willen winnen, is onze tactiek erop ingesteld dat we als ploeg de grootste kans hebben. Als ik die kans krijg, zullen mijn teamgenoten me beschermen."

"Maar Wout heeft nog altijd de grootste kans in de grote koersen, dus ik werk graag voor hem als dat moet. Hij is een goede vriend van me", stelt Benoot nog.