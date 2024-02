Coach onthult zijn speciale plan om Toon Aerts in topvorm aan de start te krijgen

Zaterdag is het eindelijk zo ver voor Toon Aerts. Dan mag hij eindelijk opnieuw aan de start staan van een veldrit, in Sint-Niklaas.

Begin oktober begon Toon Aerts aan zijn voorbereiding met een nieuwe trainer, Erwin Borgonjon. Al begon die nieuwe samenwerking met een rustperiode van twee weken. Want Aerts had nood aan een reset.

"Tot augustus, het moment van de definitieve uitspraak, had Toon nog harder en nog meer getraind voor mocht hij toch nog strafvermindering gekregen hebben", zegt Borgonjon bij Sporza Daily.

Volledige reset

Daarna had Aerts het een beetje laten varen en trainde hij heel onregelmatig. Al was dat op zich ook ideaal, want het is beter om in een dal te beginnen als Aerts opnieuw een topniveau wilde bereiken.

Omdat Aerts ook geen ploeg meer had, kon Borgonjon ook doen wat hij wilde met Aerts. "Als trainer heb je dan carte blanche. Je weet exact wat er verwacht wordt, maar er is geen inmenging of een programma van een ploeg en er zijn geen andere zaken die het trainingsproces kunnen verstoren."

De trainer kon elke dag bepalen wat er kon gebeuren. Het was vergelijkbaar met de periode tijdens corona. "Veel trainers kijken daar op terug als een toffe periode omdat toen alles mogelijk was en je heel goed op lange termijn kon werken."