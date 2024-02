Revelatie Pim Ronhaar krijgt nog stevige klap op het einde van het veldritseizoen

De Nederlander Pim Ronhaar moet het voorlaatste weekend van het crossseizoen laten schieten. Het is onzeker of hij dit seizoen nog in actie komt.

Pim Ronhaar is een van de revelaties van het seizoen in de cross. De Nederlander won de Trek Cup, de Wereldbeker in Dendermonde en de Wereldbeker in Dublin. Die laatste zege dateert wel al weer van eind november.

Nadien stond Ronhaar wel nog zes keer op het podium, de laatste keer in de Wereldbeker van Hoogerheide, waar hij derde werd. Op het WK veldrijden in Tabor viel Ronhaar als vierde net naast het podium.

Einde seizoen?

Het voorlaatste weekend van dit seizoen, met de Exact Cross in Sint-Niklaas en de X2O Trofee in Brussel, moet Ronhaar missen door ziekte. In de X2O deed Ronhaar wel al niet meer mee voor het klassement, hij staat op de 16de plaats.

Of Ronhaar nog op tijd fit geraakt voor de Sluitingsprijs in Oostmalle, is nog onduidelijk. Dat is de afsluiter van het veldritseizoen, dan gaat de focus helemaal naar het wegseizoen.