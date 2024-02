De echte Remco staat op en laat niets heel van de tegenstand in Algarve, Wout van Aert naast top-10!

In de Ronde van Algarve stond op zaterdag de vierde rit op het programma. Dat was een tijdrit in en rond Albufeira. Remco Evenepoel greep de macht met een geweldige ontplooiing van zijn kunnen in het rijden tegen de klok.

Remco Evenepoel had nog wel wat werk voor de boeg om de leiding te pakken in de Ronde van Algarve, maar in Zuid-Portugal greep hij de macht in een tijdrit over 22 kilometer in en rond Albufeira. Op alle tussenpunten toonde hij zich de snelste.

Magnus Sheffield had lange tijd de beste chrono op zijn naam, maar moest dus de duimen leggen. Evenepoel was liefst 16 seconden sneller dan de Brit, Küng vervolledigde het podium op 29 seconden van de Belgische tijdritspecialist.

Remco Evenepoel wint tijdrit en wordt leider in Algarve

De wereldkampioen neemt zo ook meteen de leiding in de stand over van Felipe Martinez. In de stand is er nu een verschil van liefst 51 seconden. Wout van Aert stijgt naar de vierde plaats in de stand op een minuut van Evenepoel.

In de tijdrit was hij 'amper' elfde en daarmee achter Rune Herregodts (9e) pas derde Belg. Ook specialist Filippo Ganna kwam niet verder dan een zesde plaats, op 47 seconden van Evenepoel. Die heeft dus uitgepakt met een ferm statement.