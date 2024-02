De eerste emotionele woorden van Toon Aerts na de grote comeback

Toon Aerts is opnieuw écht crosser. In de Waaslandcross in Sint-Niklaas werd hij meteen vierde, al had het ook evengoed zelfs een podiumplaats kunnen worden. Ontgoocheling of toch niet? De renner reageerde duidelijk.

Toon Aerts rijdt dit seizoen amper drie crossen, te beginnen met de Waaslandcross in Sint-Niklaas. Momenteel komt hij uit voor het Deschacht Elmos Cycling Team. Twee jaar na zijn dopingschorsing was het een leuke comeback en de renner zelf was ook tevreden.

"Ik denk dat ik tevreden ben met deze vierde plaats. Het podium de kers op de taart? De taart zal sowieso al zoet smaken. Ik ben blij met deze prestatie. Even had ik het moeilijk en ging het even te snel in het begin, maar wachten was geen optie op dit parcours", aldus Aerts tegen Sporza.

Het deed echt pijn volgens Toon Aerts

"Michael Vanthourenhout was snel gaan vliegen, dus was het strijden voor de andere podiumplekken. Het gevoel om terug crosser te zijn? Het deed zeer. Er waren veel mensen die stuurden 'veel succes' en dat ik er moest van genieten."

"Wel: ik heb er van genoten, maar het heeft ook pijn gedaan. Ik heb hiervoor getraind en ik ben blij dat de kop eraf is. Nu kunnen we verder. Ik had het gevoel dat het een kampioenschap was. Zoveel gejuich, toeters en bellen, ... Ik ben hen enorm dankbaar, dat doet me echt iets. Ik ga me deze dag nog lang herinneren."