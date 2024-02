Lange solo wordt bekroond in Sint-Niklaas, bittere pil voor sterke Toon Aerts

In Sint-Niklaas zaten we klaar voor de Exact Cross. En de Waaslandcross leverde ook bij de mannen absoluut spektakel op. Toon Aerts maakte dan weer zijn comeback na twee jaar dopingschorsing. En hij reed zeker niet slecht.

De Exact Cross in Sint-Niklaas stond voornamelijk in het teken van de grote terugkeer van Toon Aerts na twee jaar zonder cross na een positieve dopingplas. En dus had de man uit Rijkevorsel er veel zin in om zich meteen te scoren.

Hij moest achteraan starten door een gebrek aan UCI-punten en wil in de drie crossen die hij dit seizoen nog kan en mag rijden zoveel mogelijk punten sprokkelen, waardoor hij volgend seizoen al wat rijtjes kan opschuiven.

Vanthourenhout, Iserbyt en Van der Haar op het podium in Sint-Niklaas

En Toon Aerts deed het prima. Hij reed de hele tijd in de achtervolgende groep op een eenzame leider, want Michael Vanthourenhout was er snel vandoor gegaan en breidde zijn voorsprong snel uit naar een halve minuut.

Uiteindelijk kwam de concurrentie wel nog dichter in het tweede deel van de wedstrijd, maar de Europese kampioen kon toch onbedreigd naar de overwinning fietsen. Eli Iserbyt werd een handvol seconden later tweede, Lars van der Haar won de sprint van Toon Aerts voor de derde plek.