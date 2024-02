Paul Herygers heeft rake woorden voor Toon Aerts bij comeback: "Niemand heeft zijn vingertje opgestoken in het peloton"

Toon Aerts is opnieuw écht crosser. In de Waaslandcross in Sint-Niklaas werd hij meteen vierde, al had het ook evengoed zelfs een podiumplaats kunnen worden. De supporters waren blij, maar ook de collega's en de analisten hadden mooie woorden voor de terugkerende veldrijder.

Toon Aerts rijdt dit seizoen amper drie crossen, maar is na twee jaar dopingschorsing eindelijk terug. En dat vond iedereen leuk. Ook Ruben Van Gucht en Paul Herygers hadden vooraf het al meteen over de comeback van de renner.

"Er is een heel dorp dat bijna meegekomen is. Ze zijn hier met een orkest een fanfare toegekomen, dat is voor mij ongezien", aldus Paul Herygers bij Sporza over de terugkeer van Aerts die veel supporters meebracht naar Sint-Niklaas.

Toon Aerts zal het niet verleerd zijn

"We zijn blij dat hij terug is. Ook binnen het peloton is er niemand die zijn vinger opsteekt om te zeggen dat het vreemd is dat hij er opnieuw bij is. Ze staan allemaal integraal achter Toon Aerts, er is niemand die met een scheef oog naar hem kijkt."

Op termijn moet Aerts opnieuw in staat zijn om crossen te winnen: "Hij was een van de mannen die - zeker op zware omlopen - het langste bij Wout van Aert en Mathieu van der Poel kon blijven. Hij zal dat niet verleerd zijn."