Van Gucht en Herygers gaan helemaal los: "Topsport is niet voor mietjes, topsport is niet voor gevoelige kijkers"

Michael Vanthourenhout won de cross in Sint-Niklaas, voor Eli Iserbyt en Lars van der Haar. Die klopte in een fantastische sprint voor de derde podiumplaats Toon Aerts, die dus bij zijn debuut vierde werd.

Toon Aerts en Lars van der Haar waren ooit ploegmaats, maar de Nederlander had duidelijk geen zin om Toon Aerts een podiumplek te gunnen. Hij reed tot op het gaatje in een felle sprint voor de derde plaats in Sint-Niklaas.

Topsport is niet voor mietjes of gevoelige kijkers volgens Ruben Van Gucht

En dat leverde wel wat reacties op bij de commentatoren: "Van der Haar gaat er nog over, jawel. Topsport kent geen genade", aldus Ruben Van Gucht op Sporza. "Topsport is niet voor mietjes, topsport is niet voor gevoelige kijkers. Het is wel durven, amai. Een man met cojones."

"Dat is genoeg om naar volgend jaar mee te pakken. Daar kan je maanden mee verder gaan, deze rekening is geopend. Jack Russell met je korte pootjes. Je gaat er in mee in het verhaal, dat is alles. Dit is mooi voor volgend jaar", pikte Paul Herygers meteen in. "Hij gaat wel 220 supporters tegen krijgen. Dat gaat wat geven."