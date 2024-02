Wout van Aert reageert na pijnlijke en teleurstellende tijdrit in Algarve

Remco Evenepoel won de tijdrit in de Ronde van Algarve. Over 22 kilometer was hij sneller dan Sheffield en Küng. Wout van Aert eindigde teleurstellend elfde op een minuut van de winnaar en moest zelfs onder meer Rune Herregodts laten voorgaan.

Wout van Aert was dan ook ontgoocheld na de race. "Ik heb er het maximale uitgehaald, maar ik had niet echt een goed gevoel. Het was afzien vanaf het begin. Ik heb mijn ritme nooit gevonden en enorm afgezien", aldus van Aert in een reactie bij Sporza.

"Het was zaak om telkens je snelheid mee te pakken naar het volgende knikje, maar als de benen het niet toelaten dan verlies je zowel bergop als in de afzinkjes. In het tweede deel van de tijdrit gebeurde dat bij mij", is de Belg duidelijk.

Wat met de Olympische Spelen voor Wout van Aert?

Toch wil hij de strijd nog niet opgeven richting later op het seizoen. Dan staat onder meer de tijdrit van de Olympische Spelen op het programma. "Dan ga ik me beter voorbereiden, dat is in ieder geval de bedoeling."

"Ik voelde het nu wel dat het een tijdje geleden was dat ik nog eens op een tijdritfiets zat. Het was een bewuste keuze, dus ik moet daar nu niet over klagen." In de stand staat Wout van Aert ondertussen wel knap vierde.