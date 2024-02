Eli Iserbyt hoegenaamd niet gelukkig met wat ploegmaat Michael Vanthourenhout doet

Eli Iserbyt heeft de cross van Brussel gewonnen. Het was zijn vijftigste overwinning uit zijn carrière, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Eli Iserbyt ging er al snel vandoor met Joris Nieuwenhuis, maar in de achtergrond bracht Iserbyts ploegmaat bij Pauwels Sauzen-Bingoal Michael Vanthourenhout het hele pak terug, tot groot ongenoegen van de Belgische kampioen.

“Hij moet stoppen met rijden”, snauwde Iserbyt de ploegleiders toe. Vanthourenhout kwam echter wel terug, versnelde en zo moesten Iserbyt en Nieuwenhuis op hun beurt lossen. Iserbyt liet niet begaan en ging op en over zijn ploegmaat om de zege te pakken.

Akkefietje tussen Iserbyt en Vanthourenhout

Na afloop van de cross sprak Iserbyt vooral over zijn 50ste profzege als crosser. “Dit is heel belangrijk voor mij. Naarmate de wedstrijd naderde, kreeg ik meer en meer stress. Het moest vandaag gebeuren. Oostmalle is moeilijker voor mij”, klonk het bij Het Laatste Nieuws.

Al kon hij ook de confrontatie met Vanthourenhout niet uit de weg gaan. “Ik zag dat Michael met iedereen in zijn wiel naderde op Nieuwenhuis en mij en dat wilde ik uiteraard liever niet. De anderen waren ook goed in vorm en Nieuwenhuis en ik zaten in een zetel. Toen Michael alleen het gat dichtte, was het uiteraard geen probleem”, voegde Iserbyt er nog aan toe.