Herregodts pakt uit met geheim wapen van Evenepoel en klopt Van Aert: "Wij slapen niet"

Niet Wout van Aert, maar Rune Herregodts (25) was de tweede Belg in de tijdrit van de Ronde van de Algarve. Hij pakte uit met hetzelfde monsterverzet als Evenepoel.

Remco Evenepoel zijn geheime wapen in de tijdrit, een 62-voorblad, was na de tijdrit niet meer zo geheim. Het werd meteen opgemerkt en Evenepoel was ook niet de enige die er dus mee reed. Ook Rune Herregodts deed dat.

Wout Aert reed bijvoorbeeld met een 60-voorblad, terwijl Stefan Bissegger maar met een 58 reed. Herregodts hield ze alle twee achter zich in de einduitslag en werd knap negende.

"Rune traint regelmatig met een 62. Hij is de enige renner van onze ploeg die over een voorblad van 62 beschikt", zegt ploegleider Dimitri Claeys bij HLN. Nochtans is een 62-voorblad zeldzaam. "Maar wij hebben de trein niet gemist. We slapen niet", zegt sportief manager Aike Visbeek.

BK tijdrijden Binche

Herregodts wil dit jaar scoren in rittenkoers van een week met een tijdrit in. Zo wordt de vlakke tijdrit van 10 kilometer in Tirreno-Adriatico de volgende uitdaging. "Het doel is om ook daar toptien te rijden", zegt Claeys.

Al wordt het grootste doel van Herregodts het BK tijdrijden in Binche, vlak bij de hoofdzetel van zijn Waalse ploeg. Negen dagen voor de start van de Tour komt Evenepoel wellicht niet aan de start, bij Van Aert valt het tussen de Giro en de Spelen en wordt het ook afwachten.