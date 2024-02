Ploegleider Visma-LAB heeft duidelijke boodschap voor Vlaanderen over tegenvallende Wout van Aert

Wout van Aert won vrijdag de derde rit in de Ronde van de Algarve, maar moest zaterdag in de tijdrit veel tijd toegeven. Zal hij tijdens het openingsweekend wel in vorm zijn?

Voor het eerst in zijn carrière koerst Wout van Aert al voor de Omloop Het Nieuwsblad. En Van Aert werkte ook geen hoogtestage af voor de Omloop of zijn eerste koers van het jaar, ook nieuw in tegenstelling tot andere jaren.

Na de sprintzege van Van Aert in de Ronde van de Algarve leefde de hoop dat hij ook in het openingsweekend opnieuw stevig zou domineren. Na de tijdrit een dag later is dat geluid al iets minder sterk.

Vorm Wout van Aert

Toch is zijn prestatie in de tijdrit geen indicatie voor volgend weekend, stelt ploegleider Marc Reef. Omdat de inspanning op de tijdritfiets niet te vergelijking is met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

"Vlaanderen hoeft echt niet te panikeren. Met de zware rit van zondag en nadien voldoende rust nog in het verschiet, zal het voor Wout echt wel goedkomen tegen het openingsweekend", zegt Reef bij HLN.