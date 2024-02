📷 Gezien Remco Evenepoel? Concurrent wil nog straffer uitpakken dan de wereldkampioen

Remco Evenepoel pakte in de tijdrit van de Ronde van de Algarve uit met een stevig voorblad van 62 tanden. Daar doet Tobias Foss echter nog een schepje bovenop.

Met zijn 62-voorblad pakte Remco Evenepoel uit met een stevig verzet. Daarmee zette de wereldkampioen de concurrentie op achterstand en won de tijdrit. Maar ook Rune Herregodts pakte ermee uit.

In de UAE Tour staat er dinsdag ook een tijdrit op het programma, in tegenstelling tot in de Ronde van de Algarve wel helemaal vlak. Met 12 kilometer is de tijdrit in de Verenigde Arabische Emiraten ook 10 kilometer korter dan in Portugal.

Monsterverzet van Foss

Tobias Foss, de ex-wereldkampioen tijdrijden, pakt dan ook uit met een gigantisch voorblad van 68. "Ik denk dat je het waarschijnlijk ook bij andere teams vaker zult zien voorkomen", zegt sportdirecteur Oli Cookson van Ineos Grenadiers bij GCN.

De Noor is nieuw bij INEOS Grenadiers dit seizoen, hij maakte de overstap van Jumbo-Visma. In tegenstelling tot Evenepoel kon Foss vorig seizoen geen enkele keer winnen in zijn regenboogtrui in het tijdrijden.