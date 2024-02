🎥 Mathieu van der Poel maakt opnieuw stevig indruk, maar krijgt ook af te rekenen met lastige klant

Mathieu van der Poel is opnieuw stevig aan het trainen voor het komende wegseizoen. De Nederlander kreeg net als Evenepoel te maken met een wieltjeszuiger.

Het WK veldrijden was voor Mathieu van der Poel de laatste wedstrijd in de cross, sindsdien is de focus opnieuw naar de weg gegaan. De wereldkampioen nam eerst enkele dagen vakantie, maar is nu opnieuw aan het trainen.

Van der Poel testte afgelopen weken zijn benen al eens op de Coll des Rates, een populaire berg in Spanje om te trainen. De wereldkampioen kreeg het gezelschap van de Oekraïense Youtuber Artem Shcherbyna, een bekende wieltjeszuiger.

Van der Poel legde er wel stevig de pees op en zal dus klaar zijn voor het nieuwe seizoen. Waar Mathieu van der Poel zijn regenboogtrui dit seizoen voor het eerst laat zien, is nog altijd niet duidelijk. De Strade Bianche (02/03) of Milaan-Sanremo (16/03) zijn de grootste kanshebbers.

Shcherbyna is niet aan zijn proefstuk toe, vorig jaar hing hij ook al in het wiel van Remco Evenepoel. De toenmalige wereldkampioen was dat na een paar minuten beu en stuurde de Oekraïner toen weg. Vorige week maakte Evenepoel het wel goed en trakteerde Shcherbyna op een koffie.