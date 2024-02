Eli Iserbyt heeft duidelijke boodschap voor Jurgen Mettepenningen over zijn wegprogramma

Voor Pauwels Sauzen-Bingoal is het crossseizoen meer dan geslaagd. Dat vindt ook Belgisch kampioen Eli Iserbyt.

Afgelopen zondag pakte Eli Iserbyt in Brussel zijn 50ste profzege, ook zijn elfde van het seizoen. Enkel wereldkampioen Mathieu van der Poel doet nog beter met dertien zeges. Al is dat nog van een ander niveau.

Toch kan Pauwels Sauzen-Bingoal terugblikken op een bijzonder goed seizoen. Iserbyt won dus elf keer, waaronder ook zijn eerste Belgische titel. Daarnaast won Iserbyt ook de Wereldbeker en de Superprestige.

Wegprogramma

Ploegmaat Michael Vanthourenhout won vier keer, waaronder zijn tweede Europese titel op rij. Nu komt de zomer weer aan, waarin Iserbyt en Vanthourenhout wat vrijer worden gelaten, al staat Iserbyt wel open voor iets nieuws.

"Maar het kan wel zijn dat het wegprogramma iets meer mag en kan zijn, dus ik sta zeker open voor ideeën van anderen", zegt Iserbyt bij Wielerflits. Een boodschap voor ploegmanager Jurgen Mettepenningen?

"Want het is zeker niet de bedoeling om op dezelfde plek te blijven staan. In plaats daarvan moeten we meegroeien met de rest."