'Farmers son' Yves Lampaert spreekt klare taal over de boerenprotesten in België

In heel wat Europese landen protesteren boeren al enkele weken. Yves Lampaert heeft er wel wat over te zeggen.

In België blokkeerden boze boeren vorige week nog de Antwerpse haven, maar ook elders in Europa zijn de gevolgen van de protesten voelbaar. Zelfs tot in de koers. De Ruta del Sol moest zelfs bijna volledig geschrapt worden.

Boerenzoon Yves Lampaert was daar zelf niet, al is hij wel in Spanje om het voorjaar voor te bereiden. Op de Sierra Nevada volgde Lampaert het boerenprotest hier in België met een half oog, maar heeft er wel iets over te zeggen.

Betaalbaar eten

"We moeten wel zorg dragen voor de betaalbaarheid van ons eten, vind ik", zegt hij bij HLN. Lampaert denkt het het voor de gewone burger belangrijk is dat de lokale landbouw financieel als mentaal leefbaar blijft.

Volgens Lampaert moeten er dan ook te veel regeltjes en procedures gevolgd worden. "Ik heb het mijn vader de jongste tijd vaker horen zeggen: ‘voor wie doe ik dit hier eigenlijk nog?’ De appreciatie voor de boeren was ver te zoeken."