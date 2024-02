Jan Bakelants komt stevige waarschuwing voor Wout van Aert: "Dat moet hij nu vermijden"

Wout van Aert is misschien wel de topfavoriet voor de Omloop Het Nieuwsblad van komende zondag. Jan Bakelants ziet vooral een gevaar voor de winnaar van 2022.

Voor het eerst in zijn carrière reed Wout van Aert al voor de Omloop Het Nieuwsblad enkele koersen. In de Ronde van de Algarve deed Van Aert ook vertrouwen op met een ritzege en een zevende plaats in het eindklassement.

Van Aert moest dan wel twee keer lossen op de aankomsten bergop, maar wel altijd als laatste renner boven de 70 kilogram. Toch zag Jan Bakelants dat Van Aert al bijzonder scherp stond voor deze periode van het jaar.

Gevaar voor ziekte

Dat is goed voor de vorm, maar kan ook voor gevaar zorgen. "De voorbije jaren is hij in deze periode altijd ziek geworden. Dat moet hij nu vermijden", waarschuwt Bakelants wel bij Wuyts & Vlaeminck.

"Het is hopen dat zijn kinderen (Georges en Jerome, nvdr.) deze week niets meebrengen van ziekte van school of de crèche", stelt Bakelants. "Dat heeft hij ieder jaar wel opgedaan", vulde Michel Wuyts aan. "Vorig jaar liep hij in deze periode zelfs nog eens covid op."