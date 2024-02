Krijgt Van der Poel last van vloek van regenboogtrui? De Cauwer geeft zijn ongezouten mening

Mathieu van der Poel pakte in het Schotse Glasgow zijn eerste wereldtitel op de weg. Valt de Nederlander ten prooi aan de vloek van de regenboogtrui?

Met een solo van zo'n 22 kilometer, met onderweg nog een val, pakte Mathieu van der Poel de regenboogtrui op de weg. Zijn eerste keer op de weg, al heeft Van der Poel natuurlijk al ervaring in het veld.

In Tabor pakte de Nederlander begin februari al zijn zesde wereldtitel in het veld en daar heeft hij duidelijk geen last van de vloek van de regenboogtrui. De Nederlander won dit seizoen maar liefst 13 van zijn 14 crossen.

Hoe zal dat op de weg zijn? Valt Van der Poel wel ten prooi van de vloek? "Als er één man is die niet in aanmerking komt voor die vloek, dan is het Mathieu van der Poel", is José De Cauwer stellig bij Sporza.

Van die vloek van de regenboogtrui had Remco Evenepoel vorig seizoen ook weinig last. Hij won maar liefst tien keer als wereldkampioen op de weg, waaronder Luik-Bastenaken-Luik en het BK op de weg.