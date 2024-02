Lotte Kopecky naar ploeg van Patrick Lefevere? Michel Wuyts denkt er het zijne van

Lotte Kopecky is eind dit seizoen einde contract bij SD Worx-Protime, waar ligt haar toekomst? Onder meer Patrick Lefevere lijkt wel geïnteresseerd.

Lotte Kopecky ziet haar contract eind dit jaar aflopen bij SD Worx-Protime. "Het was een doel om Lotte bij onze ploeg te krijgen, maar ik geloof niet dat Lotte einde contract is", zei Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Haar manager Dries Smets ontkende dan weer dat Kopecky al een contract heeft voor volgend seizoen. En dus ligt de weg nog altijd open voor een transfer van Kopecky naar AG Insurance-Soudal.

Problemen Soudal Quick-Step

Toch denkt Michel Wuyts niet dat Kopecky in 2025 voor de ploeg van Lefevere zal rijden. "Ik denk dat hij wel andere zorgen aan zijn hoofd heeft, met zijn mannenploeg. Want in maart 2025 brengt hij zijn sponsors bij elkaar om te vragen of ze nog door willen gaan", zegt hij bij Wuyts en Vlaeminck.

Bij Mohawk, het moederbedrijf boven Quick-Step, lopen de verliezen namelijk stevig op. In het vierde kwartaal van 2023 leed het bedrijf namelijk 440 miljoen dollar verlies. Zal wielersponsoring dan nog wel prioriteit zijn?