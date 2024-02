Maxim Van Gils en Lotto Dstny krijgen stevige dreun van de UCI

Maxim Van Gils won vrijdag de korte tijdrit van 5 kilometer in de Ruta del Sol. Hij kroonde zich zo ook tot eindwinnaar, maar de UCI boort hen nu veel punten door de neus.

Door boerenprotesten en andere sportevenementen werden maar liefst vier van de vijf etappes in de Ruta del Sol vorige week geschrapt. De rit op vrijdag werd vervangen door een tijdrit van 5 kilometer, ook de enige rit van de rittenkoers dus.

Maxim Van Gils, die nog maar net weer mocht koersen na een schorsing, won verrassend die tijdrit. Hij was 10 seconden sneller dan het Spaanse toptalent Juan Ayuso en de Italiaan Antonio Tiberi. Tim Wellens werd vijfde op 14 seconden.

Lotto Dstny verliest UCI-punten

Met zijn ritzege pakte Maxim Van Gils 20 UCI-punten, door de eindwinst kreeg hij er nog eens 200 bij. Alleen steekt de UCI daar nu een stokje voor. Omdat er geen volwaardige rittenkoers werd gereden, worden de UCI-punten voor het eindklassement niet uitgedeeld.

Voor Lotto Dstny een ferme streep door de rekening. Door de zevende plaats van Sylvain Moniquet en een plek in de top dertig van Sepulveda en Campenaerts pakte de Belgische ploeg maar liefst 300 UCI-punten.

Door het schrappen van het eindklassement blijven nu slechts 20 UCI-punten van de ritzege van Van Gils over. In de strijd met Israel-Premier Tech om de eindzege in de ProTour, die recht heeft op wildcards in de WorldTour, toch een dreun.