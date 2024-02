Mikel Landa doet boekje open over zijn nieuwe rol en ploegmaat Remco Evenepoel

Mikel Landa heeft zijn eerste koersen met Remco Evenepoel gereden. De Spanjaard werkte zich uit de naad voor de Belgische kampioen.

De voorbije jaren was Mikel Landa (34) vooral zelf een kopman. Winnen is voor de Spanjaard bijzonder moeilijk, zijn enige zege in de laatste vijf jaar is het eindklassement in de Ronde van Burgos in 2021.

Bij Soudal Quick-Step neemt Landa opnieuw de knechtenrol op die hij in het begin van zijn carrière, bij Team Sky, opnam. In de Portugal reed de Spanjaard voor het eerst samen met zijn nieuwe ploegmaat Remco Evenepoel.

Eerste week met Soudal Quick-Step

"Ik ben heel blij na zo’n succesvolle week. Dag per dag integreer ik me meer in de groep. Ik heb me in het verleden ook al in dienst van een leider geschikt, dus ik ben er wel al een beetje aan gewend", blikte de Spanjaard terug bij Sporza.

Ook over zijn kopman Remco Evenepoel, die voor de derde keer de eindzege pakte in de Ronde van de Algarve, had Landa nog wat te zeggen. "Ik geniet er heel erg van en hou van de manier waarop Remco koerst. Het maakt me blij om bij hem te blijven tot het laatste moment."