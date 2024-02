Moeten zij Van Aert uitdagen? Soudal Quick-Step met meerdere kopmannen naar openingsweekend

Soudal Quick-Step probeert nog eens toe te slaan in het openingsweekend. Het rekent daarvoor op een sterke ploeg in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

In de Omloop Het Nieuwsblad staat Soudal Quick-Step met zo'n drie kopmannen aan de start met Yves Lampaert, Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen. Zij krijgen steun van Josef Cerny, Gianni Moscon, Casper Pedersen en Warre Vangheluwe.

Voor Kuurne-Brussel-Kuurne worden er niet veel wijzigingen doorgevoerd in de ploeg, waar Luke Lamperti en Martin Svrcek de plaats innemen van Gianni Moscon en Warre Vangheluwe. Lamperti wordt zelfs uitgespeeld als kopman.

Geen geheimen meer

"We zijn enthousiast over het komende weekend", zegt ploegleider Wilfried Peeters. "We zullen met een sterke ploeg, veel vertrouwen en vastberadenheid aan de start verschijnen. De meeste renners hebben een goede hoogtestage achter de rug."

“We kunnen niet zeggen dat deze wedstrijden nog geheimen voor ons hebben. Het is vooral belangrijk om uit te vinden waar we op dit moment staan", gaat Peeters nog verder.

"Voor de Omloop Het Nieuwsblad hebben we een paar renners die een goed resultaat kunnen najagen. Voor Kuurne zijn we nieuwsgierig wat Luke (Lamperti, nvdr.) kan, als het aankomt op een massasprint."

Selectie Soudal-Quick Step Omloop het Nieuwsblad

Julian Alaphilippe

Kasper Asgreen

Josef Cerny

Yves Lampaert

Gianni Moscon

Casper Pedersen

Warre Vangheluwe

Selectie Soudal-Quick Step Kuurne-Brussel-Kuurne