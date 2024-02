Na zijn overwinningen in Portugal: dit is hoe Remco Evenepoel zich klaarstoomt voor duel met Primoz Roglic

Remco Evenepoel heeft er een uitstekende week op zitten met drie overwinningen. De focus gaat nu richting Parijs-Nice.

Met een zege in de Figueira Champions Classic en een rit- en eindzege in de Ronde van de Algarve is Remco Evenepoel uitstekend aan zijn seizoen begonnen in Portugal. Nu maakt hij zich klaar voor zijn eerste grote duel met Primoz Roglic.

Parijs-Nice

Volgende week zondag, op 3 maart, trekt de Franse rittenkoers zich namelijk op gang. Daar komt Remco Evenepoel dus een van zijn grote concurrenten voor het podium in de Tour tegen. Voor Roglic wordt het zijn eerste koers van het jaar.

Evenepoel trekt nu naar Calpe om de Franse rittenkoers voor te bereiden. "Ik heb al veel duurtrainingen en langere oefeningen achter de rug”, zegt Evenepoel bij Het Nieuwsblad. "Nu gaat daar een beetje VO2max en zo bij komen."

"Ik heb nog enkele procentjes extra nodig om daar te winnen, maar we zijn op de goede weg. Voeten op de grond en blijven knokken. Het niveau in het peloton is tegenwoordig zo hoog dat je minstens aan 95 procent moet zijn om te kunnen winnen."