Stevig plan in de maak? Remco Evenepoel verklapt één van zijn grote doelen dit seizoen

Remco Evenepoel is goed aan zijn seizoen begonnen met een eindzege in de Ronde van de Algarve. De Belgische kampioen lijkt wel met een plannetje in zijn hoofd te zitten dit seizoen.

Na zes koersdagen heeft Remco Evenepoel al drie overwinningen op zijn naam staan in 2024. De Belgische kampioen kan zo met een gerust hart beginnen aan zijn voorbereiding op Parijs-Nice, over zo'n twee weken. Daarna rijdt Evenepoel nog de Ronde van het Baskenland voor hij aan de klassiekers in de Ardennen begint. De Belgische kampioen rijdt niet enkel Luik-Bastenaken-Luik, maar ook de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Ardennenklassiekers Die laatste wedstrijd reed Evenepoel al eens in 2022, in de Amstel Gold Race maakt Evenepoel zijn debuut. Maar hij lijkt wel met iets in zijn hoofd te zitten. "Kan ik de 3 Ardennenklassiekers in 1 seizoen winnen?", vroeg Evenepoel aan José De Cauwer en Karl Vannieuwkerke. "Het zou kunnen", antwoordde De Cauwer. "Als je zijn smile ziet, dan merk je dat dit een van zijn hoofddoelen is", merkte Vannieuwkerke op. "Het zou speciaal zijn, maar Evenepoel is geen gewone renner", zei De Cauwer ook nog.