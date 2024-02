Wie is de beste ploeg van het seizoen? Eli Iserbyt geeft zijn duidelijke argumenten

Het veldritseizoen is op één cross helemaal afgelopen en dus is het tijd om eens te evalueren. Wie is nu de ploeg van het seizoen?

Er zijn in het veldrijden twee grote ploegen met Pauwels Sauzen-Bingoal en Baloise Trek Lions. En beide ploegen hebben dit seizoen ook wel heel wat overwinningen geboekt met hun renners. Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout wonnen voor Pauwels Sauzen Bingoal samen 15 keer. Pim Ronhaar, Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis en Thibau Nys wonnen samen dan weer 13 keer dit seizoen. Ploeg van het seizoen Wie pakt is er dan de ploeg van het seizoen? "Dat vind ik moeilijk", stelt Eli Iserbyt bij Wielerflits. "De mannen van Baloise Trek Lions hebben ook een superstap gezet. Ronhaar, Nieuwenhuis, Lars en Thibau… Dat is een heel mooi collectief." Toch vindt de Belgische kampioen dat Pauwels Sauzen-Bingoal misschien wel de ploeg van het seizoen is. "Qua truien, zeges en klassementen steken we er misschien wel bovenuit. Dat is weer een doel afgevinkt voor de ploeg."