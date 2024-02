Bakelants heeft glasheldere mening en doet pittige oproep aan Van Aert die ze bij zijn ploeg misschien niet graag horen

De mening van Jan Bakelants over de houding die Wout van Aert in bepaalde situaties moet aannemen kan niet duidelijker zijn. In koersen die uitmonden in een groepssprint wil Bakelants Van Aert zijn eigen kans zien gaan.

In de Ronde van de Algarve heeft Van Aert nog eens bewezen dat hij een sprint kan winnen. Goed zo, oppert Bakelants in Wuyts & Vlaeminck. "Ik vind dat hij zich de laatste tijd, ook misschien omdat ze Kooij hadden, zich te vaak wegcijfert in een rol van aantrekker." Uiteraard juichen ze bij zijn ploeg die combinatie wel toe.

Bakelants is van mening dat ook in Van Aert nog een succesvolle sprinter schuilt. "Laat ons wel wezen: een paar jaar geleden wint hij nog de rit in Camaiore, een rit in de Tirreno-Adriatico zonder obstakel. De beste sprinters ter wereld worden daar op hun terrein geklopt, zonder vermoeidheid in de benen. Hij maakt dat droog af."

BAKELANTS WIL VAN AERT ZIEN SPRINTEN IN GIRO

De aanwezigheid van Kooij is uiteraard wel een factor bij Visma-Lease a Bike. "Kooij of niet, ik vind dat Wout moet blijven meesprinten in de rondes die hij aandoet. Ook in de Giro moet hij niet beginnen met: "We gaan de sprint aantrekken voor Olav.""

Al is de kans groot dat dat riedeltje toch wordt bovengehaald. "Die is op training misschien sneller, maar na x aantal dagen met vermoeidheid in de benen is Wout misschien de snelste."