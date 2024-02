Enorm verheugde Patrick Lefevere haalt imago weer aan en pakt uit met een kwinkslag

Vroeg op het seizoen is er al sprake van een verheugde Patrick Lefevere. Dat heeft te maken met het feit dat Soudal Quick-Step al acht keer wist te winnen.

Tim Merlier zorgde voor drie van die acht zeges: ook in de openingsetappe van de UAE Tour spurtte de tweevoudige Belgisch kampioen naar winst. Patrick Lefevere vierde die overwinning traditiegetrouw met één van zijn 'BAM'-posts op sociale media.

"Een grote overwinning voor Tim Merlier en Soudal Quick-Step", meldt Lefevere op X. "De Wolfpack is terug." Het is bij iedereen wel bekend dat de Wolfpack de bijnaam van de ploeg is. Eentje die ook een samenhangend imago naar voren schuift: de notie dat alle renners van Soudal Quick-Step alles voor mekaar doen.

Patrick Lefevere verklaart dus dat die spirit helemaal terug is en voegt er meteen een kwinkslag aan toe. "Maar we zijn nooit weggeweest."