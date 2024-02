Euforie rond Remco Evenepoel, maar ook scherpe vaststelling over Wout van Aert: "Het is bijna niet te begrijpen"

De eerste grote test, zo werd het voor zowel Remco Evenepoel als Wout van Aert genoemd. Met het oog op de belangrijke afspraak later dit jaar op de Olympische Spelen. In de tijdrit in de Algarve hebben Evenepoel en Van Aert een heel verschillende indruk nagelaten.

Evenepoel was impressionant. "Een tijdritoverwinning is eigenlijk altijd indrukwekkend", zegt Jan Bakelants in Wuyts & Vlaeminck. "Bij Remco was dat een bevestiging van wat we al langer wisten. We hebben hem vorig jaar wereldkampioen tijdrijden zien worden, op een parcours dat zeker bij de start niet het zijne was."

Het hoeft voor hem niet constant bergop te gaan. "Het rijden op het vlakke blijft zo'n enorm sterk punt van Remco. Het is bijna niet te begrijpen waar hij dat vandaan haalt. Hij is een kleine meter 70 groot en rijdt rapper dan mannen als Ganna en Van Aert. Het is bijzonder straf."

EVENEPOEL MAAKT HET WAAR

"Op zich is het niet opzienbarend dat hij wint in de Ronde van de Algarve, maar je moet het toch maar weer komen doen", hecht Bakelants waarde aan de zege van Evenepoel. "Jongens als Bissegger hebben zich misschien kunnen wegsteken, maar aan het einde van de dag is het toch weer Remco die het waarmaakt."

© photonews

Van Aert kende in het werk tegen de klok een mindere dag. Is dat omdat hij nog niet veel op de tijdritfiets zat? "Ik veronderstel van wel. We moeten het wijten aan fysiek nog niet honderd procent zijn en het feit dat ook Wout van Aert regelmatig op die tijdritfiets moet zitten om zich die positie eigen te maken."

VAN AERT NOG GEEN HONDERD PROCENT

Al moet die zich misschien ook gewoon geen illusies maken. "Een Van Aert in topvorm zou nog moeite gehad hebben om in de buurt van Evenepoel te komen. De vaststelling is dat Evenepoel de laatste jaren een klasse op zichzelf is en de enige realistische uitdager die ik nog zie is Tarling."