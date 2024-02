Jonge Belg blijft maar indruk maken met nieuwe late uitval

William Junior Lecerf is een van de absolute toptalenten in België. Hier en daar worden al vergelijkingen gemaakt met Remco Evenepoel. Dit seizoen bewijst hij alvast dat hij klaar is om nieuwe stappen te zetten.

William Junior Lecerf is pas 21 geworden, maar de renner van geboortejaar 2002 maakte al heel wat indruk in 2024. In de AlUla Tour reed hij twee weken geleden al naar een knappe tweede plaats in de slotrit én in het eindklassement.

Momenteel is hij in de Ronde van Rwanda actief. Eerst was hij een drijvende kracht van het team in de ploegentijdrit, die door het team ook werd gewonnen. Op maandag werd hij vervolgens knap tweede in de eerste rit in lijn.

William Junior Lecerf slaagt net niet met late uitval

Dinsdag ging hij dan weer op zoek naar een ritzege met een late uitval. Die slaagde net niet, waardoor hij door het sprintend peloton nog werd voorbijgestoken en uiteindelijk elfde werd. De ritzege was voor Jhonatan Restrepo.

In de stand is de Nederlander Pepijn Reinderink de nieuwe leider. William Junior Lecerf staat derde op drie seconden en blijft dus kans maken om een nieuwe knappe eindklassering te gaan noteren in het nog steeds jonge wielerjaar.