Mathieu van der Poel inspireert volgende generatie enorm, zelfs de zoon van ex-prof, en daar zijn goede redenen voor

En of hij inspireert. Mathieu van der Poel is zowat de norm als het gaat over het bestormen van de top in de wielerwereld. Geen wonder dat de volgende generatie ook naar hem opkijkt.

Eén van die jongens uit de volgende generatie is Enzo Hincapie, zoon van ex-prof George Hincapie en nu al Amerikaans kampioen bij de junioren. Van der Poel is voor hem een voorbeeld, zegt Enzo aan Cyclingnews. "Een huidige prof die een rolmodel is, is zeker en vast Mathieu van der Poel, omdat hij zo getalenteerd is!" De veelzijdigheid van Van der Poel spreekt hem enorm aan. "Hij is zo goed in elke discipline die hij doet." Die vaardigheid is veelzeggend, maar ook met de manier waarop hij extra uitstraling geeft aan de koers spreekt hij aan. Ik hou van de koersstijl van Van der Poel "Ik hou van zijn koersstijl en van hoe hij uitpakt in al die crossen. Hij maakt wedstrijden superinteressant om naar te kijken", vindt Hincapie junior.