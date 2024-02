Nieuwe wending: doodrijder Davide Rebellin betuigt spijt én treft opmerkelijke schikking met gerecht

In de juridische afwikkelingen rond de dood van Davide Rebellin lijkt er een finaal oordeel geveld. De vrachtwagenchauffeur die de Italiaanse wielrenner doodreed heeft namelijk een schikking getroffen met het gerecht.

Davide Rebellin stopte eind 2022 als wielrenner, twee maanden later kwam hij om het leven in een tragisch verkeersongeval met een Duitse vrachtwagenchauffeur. De man in kwestie - Wolfgang R. - pleegde vluchtmisdrijf, maar werd achteraf wel gevonden.

Hij werd afgelopen zomer opnieuw aangehouden en zat sindsdien in een Italiaanse cel. Nu heeft hij een schikking getroffen met het Italiaanse gerecht. Hij zou daarbij een straf van 3 jaar en 11 maanden aanvaard hebben. Dat meldt Cyclingnews.

3 jaar en 11 maanden cel voor Wolfgang R. na doodrijden Davide Rebellin

Wolfgang R. zou die graag in de vorm van huisarrest uitzitten, voorlopig blijft hij in de cel. Een eerste voorstel van 2 jaar en 11 maanden werd door het Openbaar Ministerie nog afgewezen. Op een nieuwe hoorzitting betuigde de Duitse vrachtwagenchauffeur zijn spijt: "Het was een tragedie, Het spijt me heel hard en ik accepteer mijn straf."

De man was eerder ook al in aanraking gekomen met het gerecht voor verkeersmisdrijven. Begin maart wordt de schikking geofficialiseerd. Davide Rebellin werd amper 51 jaar oud.