Opnieuw barst discussie los: "Evenepoel heeft elke keer excuus" is de kritiek, maar ook stemmen die hem verdedigen

Voorbije zondag stak Remco Evenepoel nog de zege in de Ronde van de Algarve op zak, maar kritiek komt toch ook weer zijn kant op. Dat heeft te maken voor zijn verklaring voor de verloren strijd tegen Daniel Felipe Martinez om de ritzege op de slotdag.

Evenepoel had het in zijn flashinterview na de slotetappe over een mechanisch probleem, waardoor hij zijn kleine versnelling niet meer vond. Wie goed naar de herhalingen keek, zag dat dit inderdaad klopte en een plausibele uitleg was. Toch zijn er sindsdien weer kritische commentaren over Evenpoel op X te bespeuren.

"Hij houdt van een excuus", vindt een zekere Tony. "Ik wist dat hij wel met een excuus ging komen. Soms moet je gewoon de winnaar feliciteren", meent Sharif. Elders was een gelijkaardige toon te vinden. "Hij heeft elke keer als hij verliest een excuus. Dat word ik moe", is Joe scherp. "Voeg dat toe aan het boek der excuses", aldus Christopher.

He has an excuse every time he gets beaten. Tired of that. — Joe Marinaro (@marinaroj) February 18, 2024

Andere social media-gebruikers nemen het dan weer voor Evenepoel op. "Hij zegt gewoon met respect wat gebeurd is", dixit AmBiorix. "Ik denk dat hij de waarheid vertelt", klonk het dan weer bij Yume. "Het leek alsof hij vast zat op de grote plaat en dat zou wel degelijk een impact hebben", legde Michael uit.