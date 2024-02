Opvallend nieuws onthuld rond de tandem Remco Evenepoel-Mikel Landa: "Hij heeft dat fantastisch gedaan"

De tandem Remco Evenepoel-Mikel Landa zal het moeten gaan doen in het rondewerk voor Soudal Quick-Step. De eerste indruk is alvast uiterst positief.

In de podcast Wuyts & Vlaeminck werd de vraag gesteld: wat heeft de Ronde van de Algarve ons bijgebracht over Evenepoel? "Nog eens een bevestiging van wat we al lang wisten: dat hij een ongelooflijke atleet is. Dat hij een ijzersterke wil heeft, dat hij altijd en overal wil winnen. En dat hij het bijna altijd en overal waarmaakt", aldus Bakelants.

De ex-renner is dus vol lof over Remco Evenepoel, al is het weinig verrassend dat die al present tekent. Wellicht waren er meer vraagtekens rond Landa. "Ik denk dat Landa naar wat zijn status in het internationale peloton is goed heeft gepresteerd en op goede voet is vertrokken."

LANDA WILDE ZELF MEESTERKNECHT EVENEPOEL WORDEN

Hierbij speelt de ingesteldheid van de Spanjaard een grote rol. "Ik denk dat hij ook heel gemotiveerd was om zich in die rol onmiddellijk te tonen. Naar ik heb vernomen heeft hij zelf gesolliciteerd heeft om de functie die hij nu invult bij Soudal Quick-Step te verkrijgen", onthult Bakelants.

"Hij wilde vanaf de eerste koers graag een punt maken en heeft dat fantastisch gedaan. Maar ik had ook niet echt anders verwacht. Het blijft natuurlijk afwachten: hoe zal hij er staan op de echt grote momenten van de waarheid? In de Tour de France zal zijn steun des te crucialer worden."