Ploegleiders hebben opvallende mening over Wout van Aert, ook Naesen en Merlier genoemd

Wout van Aert maakt ook anno 2024 nog deel uit van Visma - Lease a Bike. En dat hadden de Belgische ploegleiders misschien toch liever anders gezien. Zij kiezen massaal voor een andere oplossing voor de Belg.

Wout van Aert kiest dit jaar voor een ander programma en mikt onder meer op de Giro d'Italia. In de Tour de France gaat hij zo niet moeten werken voor Jonas Vingegaard en co. En dit seizoen is Wout van Aert ondertussen ook alweer op dreef.

In de Algarve viel de tijdrit (11e) wat tegen, maar met een zevende plaats in het eindklassement én een ritzege deed hij het zeker niet slecht zo vroeg op het seizoen. De Belgische wereldtopper lijkt zo klaar voor een interessant 2024 bij Visma - Lease a Bike.

Veel ploegleiders wilden transfer voor Wout van Aert

Al hadden de Belgische ploegleiders het liever anders gezien. In de grote wielerenquête van Het Nieuwsblad hebben 43 Belgische ploegleiders antwoord gegeven op een aantal vragen. Bij de vraag welke Belg ze liefst hadden andere oorden zien opzoeken waren er niet minder dan 8 die graag een transfer voor Wout van Aert hadden gezien.

Ook Oliver Naesen (5 stemmen) en Tim Merlier (4 stemmen) hadden misschien wel andere oorden moeten opzoeken volgens menig ploegleider. Mauri Vansevenant, Remco Evenepoel en Florian Vermeersch moesten het met drie stemmen doen.