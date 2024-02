Tom Boonen zorgt nog altijd voor heerlijke muziek op de cross: "Zo kan je de meute nog eens ophitsen" en "Een Aperol past er wel bij"

Tom Boonen werd in 2005 wereldkampioen in Madrid. De woorden van José Wuyts in die laatste rechte lijn? Die kennen we allemaal nog wel. Met dank ook aan Virtual Zone, dat de woorden op muziek zette.

Een paar maanden geleden ging Tom Boonen op de afterparty van het Gala van de Flandrien zelf ook helemaal wild op de muziek. Die beelden kan je nog eens bekijken via de link in het onderstaande bericht op de sociale media via X:

Tommeke, Tommeke, Tommeke, wat doe je nu? Tom Boonen gaat op afterparty Flandrien helemaal los op eigen hithttps://t.co/AnUPy2ACDy pic.twitter.com/axOw0QWr4M — Sporza 🚴 (@sporza_koers) November 8, 2023

Het nummer is en blijft een echte klassieker. Ook tijdens de cross in Brussel afgelopen zondag hoorde je de muziek al. "Virtual Zone klinkt hier al over de campus. Ik weet niet of het de reguliere versie is of de Tom Boonen-versie."

"Je hoort die Boonen-versie heel vaak op de cross", aldus Ruben Van Gucht bij Sporza. "Vooral na de cross in de feesttent. Als ze de meute nog eens gek willen maken om een extra drankje te bestellen, dan moet je dat soort dingen opzetten." Waarop Paul Herygers inpikte: "Een Aperol past er wel bij."