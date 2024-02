Warm welkom, echte gekken: Evenepoel en van der Poel samen op stap in Spanje

Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel? Dat zijn twee van dé namen om in 2024 in de gaten te houden. Op dinsdag waren ze in Spanje een keertje samen op stap. En dan gaat het hard, zelfs tijdens het keuvelen.

Remco Evenepoel is na zijn eindzege en tijdritzege in de Algarve opnieuw in Spanje om er verder te gaan trainen. En op stage in Calpe reed hij op dinsdag een ritje samen met Matthieu van der Poel, zo blijkt uit data van Strava.

"Een warm welkom", zette Evenepoel bij zijn ritje met zijn Nederlandse concurrent. De twee reden een kleine honderd kilometer in 3 uur en 3 minuten. Een gemiddelde van boven de 30 kilometer per uur onder het keuvelen door.

98 kilometer in dikke drie uur voor Evenepoel en van der Poel

Straffe toebak dus van Evenepoel en Van der Poel. Voor Evenepoel is het grote doel deze zomer de Tour de France en de Olympische Spelen, terwijl Mathieu van der Poel langer dan anders wacht om zijn programma vrij te geven.

In het veld was hij deze winter oppermachtig. Benieuwd of hij ook in het klassieke voorjaar - ook gezien de andere aanpak van Tadej Pogacar - opnieuw prijs op prijs zal gaan pakken.