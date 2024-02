De Cauwer en Lefevere zagen Van Aert kraken: "Toen wist ik: hij is eraan, kapot van de stress"

De week van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix worden opnieuw heel belangrijk voor Wout van Aert. Volgens José De Cauwer en Patrick Lefevere komt de druk niet alleen van de buitenwereld.

Jumbo-Visma was vorig jaar bijzonder dominant in de klassiekers, tot en met de E3 Saxo Classic. Daarna maakten Pogacar en Van der Poel korte metten daarmee door al vroeg aan te vallen in de Ronde en Parijs-Roubaix.

Wout van Aert bleef in die twee wedstrijden opnieuw achter met lege handen. Patrick Lefevere had het al voorspeld toen Van Aert de E3 won. "Toen hij zei: 'Ik moet just niks.' Toen wist ik: hij is eraan, kapot van de stress", zegt Lefevere bij HUMO.

José De Cauwer denkt exact hetzelfde. "Je moet eens aan een psycholoog vragen wat het betekent als iemand zegt: ‘Ik moet just niks.' Het omgekeerde: ik moet just wél. Ben je al ooit een zatlap tegengekomen die toegeeft dat hij zat is?"

Druk Visma-Lease a Bike

Volgens De Cauwer legt Visma-Lease a Bike Van Aert ook te veel druk op. De ploeg zegt dat het enkel maar tevreden is met een overwinning van Van Aert in de Ronde of Parijs-Roubaix.

Dat CEO Richard Plugge de lekke band van Wout van Aert op Carrefour de l'Arbre ook geen pech noemt en het niet meer mag gebeuren, is volgens De Cauwer vreemd. "Hoe gaat hij dat regelen?"